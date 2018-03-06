القمر سيقترن بـ ” المشتري ” مساء اليوم بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي، لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن القمر سيقترن بكوكب المشتري، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال ” الزعاق ” في تغريدة له، عبر حسابه بموقع ” تويتر ” ، أن اقتران القمر والمشتري، سيكون على شكل محاذاة، وتستمر المشاهدة طوال الليل.

وأشار عضو الاتحاد العربي، لعلوم الفضاء والفلك، إلى أن اليوم فرصة سانحة؛ للتعرف على كوكب المشتري العملاق، والذي يكبر الأرض بـ1300 مرة.

ويجدر الإشارة، إلى أن كوكب المُشْتَرِي، هو أضخم كواكب المجموعة الشمسية، وسمي بالمشتري؛ لأنه يستشري في سيره، أي يلـجُّ ويمضي، ويَـجِدُّ فيه بلا فتور ولا انكسار.

يُذكر أن كوكب المشتري، هو خامس الكواكب بُعدًا، عن الشمس وأكبر كواكب المجموعة الشمسية، كما أنه عملاق غازي، وكتلته أقل بقليل من 1/1000 من كتلة الشمس، لكنها تساوي ثلثي كتلة مجموع باقي كواكب المجموعة.