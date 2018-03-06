تعيين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز مديرا عاما لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية

عادل الحربي(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الدكتور مبارك العصيمي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليف الدكتور ناصر بن عبدالعزيز السلعان مديرًا عامًا لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.

وأضاف ” العصيمي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم تكليف الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس مديرًا عامًا للمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وأمينًا عامًا لمجلس إدارة المركز.

وأوضح أن القرارات تم إصدارها من قبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الثلاثاء.