الحوثيون يتخلصون من عناصرهم بعد انتهاء مهمتهم

فهمي محمد(صدى):

كشف المحامي محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تلجأ إلى التخلص من القيادات المعتدلة بها؛ للتمكن من السيطرة بالقوى.

وأضاف ” المسوري ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن هذه المليشيا الإرهابية ستعمل خلال الفترة القادمة على التخلص من قيادات جديدة بعد انتهاء مهمتهم المطلوبة.

وقال في تغريدته : ” حرصت عصابة الحوثي الإيرانية على التخلص من الشخصيات المعتدلة داخلها لتتمكن من السيطرة بالقوة؛ ولذلك قامت بإغتيال أحمد شرف الدين ومحمدعبدالملك المتوكل وجدبان بعد انتهاء خدماتهم، وهي اليوم في طريق التخلص من قيادات جديدة بعد أن إنتهت مهمتهم المطلوبة، كما استغنت عن أعضاء الثورية العليا ” .