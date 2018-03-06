المرأة الإسكندنافية تتساوى مع الرجل بإدارة المنزل

أماني الغامدي(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن المرأة في الدول الإسكندينافية تتمتع بحقوقها كاملة بالتساوي مع الرجل في مجال الأمور الزوجية المنزلية.

ففي السويد، نجد أن الرجل يأخذ إجازة رعاية المولود الجديد مثل الأم، حيث إنهما يتقاسمان 480 يومًا إجازة لرعاية المولود الجديد وفقا للقانون الذي طبقته السويد منذ 1974، وتقدم الدولة إعانة قدرها 1,800 يورو حتى نهاية إجازة رعاية الطفل.

أما بالنسبة للدنمارك، فإن الوقت المخصص للقيام بالواجبات المنزلية هو 186 دقيقة في اليوم، مقابل 142 دقيقة للرجل الفرنسي، وفي النرويج، يتم تعويض الزوجين بما قدره 5 آلاف كورونا شهريًا في الفترة التي يكون فيها الطفل قد بلغ شهره الـ13 ويستمر حتى شهره الـ18، ثم تصل قيمة المساعدة إلى 356 يورو في الشهر من الشهر التاسع حتى الشهر الـ23، ثم يتم توفير مكان له في الحضانة حتى يبلغ سن دخول المدرسة.

أما البرتغال، فالأب يتوقف عن العمل 15 يومًا لرعاية المولود مع الأم ويمكن استكمالها بعد ذلك بإجازة لمدة أسبوعية إضافية.