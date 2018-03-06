وفاة لاعب نادي النجمة في رحلة قنص
توفى لاعب الفريق الكروي الاول بنادي النجمة، إبراهيم ناصر المطيري، في رحلة قنص.
ونعى ” النجمة ” ، وفاة لاعبه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلا: ” ينعي نادي النجمة إدارة ولاعبين وجماهير لاعب الفريق الكروي إبراهيم ناصر المطيري لبذي وافته المنية خارج المملكة وهو في رحلة قنص، سائلين الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته “.
نجـ🌟ــم سهيل[ عدد التعليقات: 2735 ] نشر منذ 4 ساعات
مافهمت يعني تم قتله بالخطاء ولا وش الاسالفه ؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27207 ] نشر منذ 4 ساعات
أبشروا باالعوض😐
قوقاز[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمو ويصبر اهله