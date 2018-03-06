وفاة لاعب نادي النجمة في رحلة قنص

نواف السالم(صدى):

توفى لاعب الفريق الكروي الاول بنادي النجمة، إبراهيم ناصر المطيري، في رحلة قنص.

ونعى ” النجمة ” ، وفاة لاعبه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلا: ” ينعي نادي النجمة إدارة ولاعبين وجماهير لاعب الفريق الكروي إبراهيم ناصر المطيري لبذي وافته المنية خارج المملكة وهو في رحلة قنص، سائلين الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته “.