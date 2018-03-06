رئيس الهلال الأحمر يثمن تبرع رجل الأعمال ” النفجان ” بإنشاء مركز إسعاف

حمود العنزي(صدى):

أعرب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم, عن شكره وتقديره لرجال الأعمال عبدالعزيز بن محمد النفجان تبرعه بإنشاء وتجهيز مركز إسعاف للهيئة بعشيرة سدير, مشيرا إلى أن التبرع جاء ايماناً من رجال الأعمال بالعمل الإنساني الذي تقدمه الهيئة.

وأوضح أن الهيئة تسعى لعقد شراكة تكاملية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم الخدمات الطبية الإسعافية التي تقدمها, حيث تسعى الهيئة إلى استبدال المراكز الإسعافية المستأجرة بمراكز إسعافية مملوكة لتحسين بيئة العمل للعاملين بها لتقديم الخدمة المطلوبة منهم للمحافظات بأفضل ما يمكن.