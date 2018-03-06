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النسور تتجاهل المرور على البرتغال لنقص الطعام

النسور تتجاهل المرور على البرتغال لنقص الطعام
لشبونة(صدى):

أكدت دراسة حديثة، أن النسور بدأت تتخطى البرتغال وتتجاهل المرور عليها بسبب نقص الطعام.

حيث أن النسور تتجاوز البرتغال وتحلق إلى أبعد من ذلك للعثور على الطعام بعدما تم تمرير قانون في البرتغال عام 2011 ينص على ضرورة التخلص من الماشية النافقة لأسباب طبيعية إما بدفنها أو حرقها فورًا.

مع العلم أن الدراسة استمرت 3 أعوام، وتعقبت 71 من الطيور آكلة اللحوم من نوعين مختلفين، حيث تبين أن النسور نادرًا ما تجازف وتمر على البرتغال في الوقت الحاضر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43537 ] نشر منذ 4 ساعات

اللي مافيه خير فراقه اخير ,, اليست هذه قاعده ؟

,, خلاص مالقوا من وراها فيده ، يمروا عليها ليه .. ليه ..؟

[ عدد التعليقات: 2705 ] نشر منذ 4 ساعات

سبحان الله كل المخلايق ماعدا الانسان مايشغل تفكيرها غير نفسها-والانسان مشغل تفكيره باللي ينفعه واللي ماينفعه- الا من رحم ربي-

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