النسور تتجاهل المرور على البرتغال لنقص الطعام

لشبونة(صدى):

أكدت دراسة حديثة، أن النسور بدأت تتخطى البرتغال وتتجاهل المرور عليها بسبب نقص الطعام.

حيث أن النسور تتجاوز البرتغال وتحلق إلى أبعد من ذلك للعثور على الطعام بعدما تم تمرير قانون في البرتغال عام 2011 ينص على ضرورة التخلص من الماشية النافقة لأسباب طبيعية إما بدفنها أو حرقها فورًا.

مع العلم أن الدراسة استمرت 3 أعوام، وتعقبت 71 من الطيور آكلة اللحوم من نوعين مختلفين، حيث تبين أن النسور نادرًا ما تجازف وتمر على البرتغال في الوقت الحاضر.