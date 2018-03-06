بركان ” جيمس بوند ” يقذف دخان ورماد باليابان

طوكيو(صدى):

قذف بركان في اليابان، دخانا ورمادا لآلاف الأمتار، في الهواء، اليوم الثلاثاء؛ مما أدى لإلغاء الرحلات، من مطار قريب؛ تحسبًا لاستمرار ثورة البركان.

ويجدر الإشارة، أن بركان ” شينمويداكى ” يقع بمنطقة ريفية، على بعد 985 كيلومترا، من طوكيو، في جزيرة كيوشو الرئيسية، بأقصى جنوب اليابان، وكان قد ظهر في أحد أفلام ” جيمس بوند ” ، في الستينات.

وفي هذا السياق، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن الدخان والرماد تصاعد 3650 مترًا، فوق فوهة البركان في أقوى ثوران له، منذ سبع سنوات، كما أشارت إلى أنه تقرر إلغاء 65 رحلة جوية.

يذكر أن اليابان، بها 110 براكين نشطة، تراقب 47 منها، على مدار الساعة، وفى سبتمبر 2014 لقى 63 شخصًا، مصرعهم في ثوران بركان جبل ” أونتاكي ” ، وهو أكبر عدد قتلى، يسقط نتيجة نشاط بركاني، باليابان منذ ما يقرب من 90 عامًا.