آرثر عن انتقاله للبرسا: أشعر بالتوتر

ماجد محمد(صدى):

قال لاعب غريميو البرازيلي، أرثر هينريك، إن وكيل أعماله يعمل على إغلاق التوقيع مع برشلونة.

وأضاف ” أرثر ” : ” آمل أن يسير كل شيء بشكل جيد بين الطرفين، من الطبيعي أن أكون متوتر؛ لأن ما يحدث لحظة مهمة في مسيرتي الرياضية “.

وكشفت مصادر عن انتهاء الإجتماع بين مُمثلي غريميو وبرشلونة من أجل إغلاق عملية إنتقال آرثر ، إلى البرسا.

وقالت المصادر إن هناك تقارب كبير بين الطرفين وهناك إتفاق مع اللاعب الذي سيصل في يناير عام 2019 ، وقيمة الإنتقال 30 مليون يورو و 10 مليون مُتغيرات