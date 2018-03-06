بالفيديو.. رجل يلعب استغماية مع دبين في الغابة

متابعات(صدى):

استخدم رجل حيلة جديدة للهو مع اثنين من الدببة بالغابة بطريقة ظريفة .

حيث اختبأ الرجل خلف شجرة، ثم أخذ يظهر نفسه لأحد الدبين، والذي بدأ يحاول الإمساك به، ثم يختبئ مرة أخرى وهكذا، وعندما انتقل إلى شجرة أبعد تتبعه الدب في مرح مستمتعا باللعبة.