بالفيديو.. رجل يلعب استغماية مع دبين في الغابة
استخدم رجل حيلة جديدة للهو مع اثنين من الدببة بالغابة بطريقة ظريفة .
حيث اختبأ الرجل خلف شجرة، ثم أخذ يظهر نفسه لأحد الدبين، والذي بدأ يحاول الإمساك به، ثم يختبئ مرة أخرى وهكذا، وعندما انتقل إلى شجرة أبعد تتبعه الدب في مرح مستمتعا باللعبة.
This man plays hide and seek with BEARS!
This man plays hide and seek with BEARS!
Posted by Daily Mail on Sunday, March 4, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43537 ] نشر منذ 4 ساعات
إيه هين ,,
,, اصبر بس ليما ينحدر اللي ببطونهن ومن بعدها تحل محله ,, العب استغمايه في بطونهن لوحدك ,,
,, قال استغمايه قال ,,