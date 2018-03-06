بالفيديو.. ” الخبر الجنوبية ” تتحول لمزار سياحي يرتاده الزوار

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، صباح اليوم الثلاثاء، قيام بلدية محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، بتحويل شارع العقير بحي الخبر الجنوبية، إلى مزار سياحي.

حيث أكدت الوزارة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الزوار بمختلف فئاتهم يستمتعون بالأعمال الفنية التي تزين المنازل الشعبية بالخبر الجنوبية.