الكشف عن شبكة كبيرة لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن وجود شبكة كبيرة لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، بحسب وثائق جديد تم الكشف عنها مؤخراً.

وأوضحت الوثائق، أن الشبكة يشرف عليها قيادي حوثي يدعى أكرم مجاهد الجيلاني وآخرين، مؤكدة أن بعض هؤلاء الأشخاص يقيمون في دولة مرتبطة بإيران، ولكنها بعيدة عن رقابة التحالف والمجتمع الدولي.

وأفادت المصادر أن إدارة شبكة الاستخبارات الإيرانية الحوثية تتم من خلال أكرم الجيلاني، وبالاشتراك مع مجموعة من كبار القادة والمستشارين في حركة الحوثي والحرس الثوري الإيراني.

وأشارت إلى أن شقيق ” الجيلاني ” المقيم في دولة بالمنطقة، هو الذي يقوم بدور الوسيط لتسهيل الاتصال والتواصل بين مليشيا الحوثي الإرهابية وقيادات عسكرية وسياسية بإيران.

وأكدت أن معظم شحنات السلاح الإيرانية المهربة إلى اليمن مرت وتمر عبر التنسيق السري لشبكة التهريب التي تستخدم العشرات من البحارة إلى جانب أفرادها للقيام بإيصال الأسلحة المهربة إلى الجيلاني ” مشرف الحوثيين في الحديدة ” والذي يسلمها إلى المليشيا الإرهابية.