عدد مستخدمين تطبيق ” we chat ” يصل لمليار مستخدم شهريا

أماني الغامدي(صدى):

صرحت شركة Tencent، المطورة لتطبيق WeChat الصيني، الذي ينافس بقوة واتس آب وماسنجر، أن عدد مستخدمي تطبيقها الشهير، وصل لمليار مستخدم نشط شهريًا، وهذا بفضل ارتفاع المنضمين للتطبيق، خلال السنة الصينية الماضية.

ويعتبر WeChat، هو تطبيق الرسائل الأكثر شعبية في الصين، حيث يقدم بعض الميزات الخاصة بوسائل الإعلام الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه يمكن المستخدمين من طلب الطعام، وسيارة الأجرة، والوصول إلى الخدمات المصرفية، وليس هذا فقط بل يمكن من خلال إجراء مكالمات صوتية وفيديو مجانًا.

ويجدر الإشارة، إلى أن التطبيق شهد نموًا كبيرًا، في جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، خاصة بين المهاجرين الصينيين، الذين يستخدمون التطبيق؛ للتواصل مع أسرهم في الوطن.

يُذكر أن هناك خطة؛ لتوفير برنامج جديد عبر تطبيق ” وى شات ” ، سيتيح للمواطنين، حمل بطاقة هوية افتراضية، ضمن تطبيق وي شات، والتي ستكون لها صلاحية أكبر، من بطاقات الهوية الصادرة عن الدولة.