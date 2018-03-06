بالفيديو.. سعودي يطور جهازا للكشف عن المتفجرات وتعطيلها

علي القحطاني(صدى):

نجح جندي سعودي في تطوير جهازاً للتفكيك والكشف عن المتفجرات للحد من الخسائر البشرية، مبيناً أنه تمت تجربته عدة مرات وإنتاج أعداد منه تم توزيعها على عدد من أفرع القوات المسلحة.

وأوضح الرقيب مظلي موسى أحمد حكمي بقوات العمليات الخاصة أن الفكرة طرأت إليه عند عمله في مباشرة عمليات إزالة المتفجرات بالسيارات المفخخة.

وأضاف حكمي كان عناصر الجيش والأمن يخاطرون بحياتهم أثناء مباشرة تلك العمليات؛ فكان هدفه هو تطوير جهاز لتفكيك وتعطيل تلك المتفجرات للحد من الخسائر البشرية.

وأشار إلى أنه نجح بالفعل في تطوير الجهاز، الذي يتميز بقدرته على الكشف عن المتفجرات في المناطق السكنية والمفتوحة، كما أنه يتوافق مع ” الروبوتات “.