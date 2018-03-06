بالفيديو.. سعودي يطور جهازا للكشف عن المتفجرات وتعطيلها
نجح جندي سعودي في تطوير جهازاً للتفكيك والكشف عن المتفجرات للحد من الخسائر البشرية، مبيناً أنه تمت تجربته عدة مرات وإنتاج أعداد منه تم توزيعها على عدد من أفرع القوات المسلحة.
وأوضح الرقيب مظلي موسى أحمد حكمي بقوات العمليات الخاصة أن الفكرة طرأت إليه عند عمله في مباشرة عمليات إزالة المتفجرات بالسيارات المفخخة.
وأضاف حكمي كان عناصر الجيش والأمن يخاطرون بحياتهم أثناء مباشرة تلك العمليات؛ فكان هدفه هو تطوير جهاز لتفكيك وتعطيل تلك المتفجرات للحد من الخسائر البشرية.
وأشار إلى أنه نجح بالفعل في تطوير الجهاز، الذي يتميز بقدرته على الكشف عن المتفجرات في المناطق السكنية والمفتوحة، كما أنه يتوافق مع ” الروبوتات “.
منتج بأيادٍ سعودية عسكرية للكشف عن المتفجرات والحد من الخسائر البشرية.#صباح_السعودية pic.twitter.com/1Eu2YJ4tEY
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) March 5, 2018
شاعر صدى[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يوفقك وينفع بك دينك ووطنك أن شاء الله
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 4 ساعات
* ماشاء الله تبارك الله فيك الخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يامظلي موسى احمد حكمي وعقبال ماتترقى وتمسك منصب *