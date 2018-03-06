” الشورى ” لـ ” شؤون الحرمين ” : ماذا حدث في الـ 4000 وظيفة

عادل الحربي(صدى):

دعا مجلس الشورى، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على استكمال تنفيذ الأمر السامي الكريم المتضمن تخصيص 4000 وظيفة للرئاسة لزيادة القوى العاملة اللازمة في الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، حيث طالب المجلس، رئاسة شؤون الحرمين بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنفيذ الأمر السامي والقاضي بالعمل على تنفيذ وتركيب مظلات مزودة بكاميرات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات المسجد الحرام الغربية والشرقية.

كما طالبه بدراسة توفير وسيلة نقل لمنسوبي الرئاسة من المواقف المحيطة بالحرم إلى المسجد الحرام، و التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مصانع لتدوير كاسات زمزم البلاستيك واستبدالها بالبلاستيك القابل للتحلل.