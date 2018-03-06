ارتفاع أسعار الذهب بدعم الهجوم على ترامب

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في مستوياتها، في ظل الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب خطته لفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم.

وصعد سعر الذهب للستيم الفوري بنسبة 0.2% إلى 1322.2 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل بنسبة 0.3% إلى 1323.6 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 90.0، في الوقت الذي يواجه فيه ” ترامب ” معارضة كبيرة بسبب خطته للسروم الجمركية الجديدة وتأثيرها على الاقتصادي الأمريكي.