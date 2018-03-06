بالصور .. بلقيس تتألق بفستان من الحرير بتوقيع المصمم ” على يونس “

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة البحرينية بلقيس، صورة لها بفستان من درجات البنفسج الفاتح جدًا، وتميز الفستان بأنه فضفاض حتى يغطي زيادة وزنها بسبب الحمل، حيث قام بتصميمه المصمم اللبنانى على يونس.

حيث أن الفستان تم تصنيعه من الحرير، بالإضافة إلى أن الفستان يتكون من قطعتين، الأولى عبارة عن فستان بالإضافة إلى كاب من الخلف، فضلًا عن أنه مزود بالريش والورد على منطقة الأكتاف، ووصل سعر الفستان إلى 4500 دولار.

و حصلت الفنانة بلقيس على ميكب من خبيرة التجميل مشاعل عجيل، وتولى الصالون الخاص بها تصفيف شعر بلقيس بطريقة ذيل الحصان.