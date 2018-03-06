بالفيديو.. ولادة عجل بوجه قطة يثير الجدل

جاكرتا(صدى):

شهدت قرية بيندل بمقاطعة بروبولينغفو الإندونيسية ، حالة ولادة لعجل صغير بوجه غريب يشبه أحد أنواع القطط النادرة ، ما أثار الجدل بين الأهالي .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرويون وهم يتجمعون حول مزارع، يقوم بإطعام العجل غريب المظهر باستخدام زجاجة حليب.

وعلى الرغم من أن جسم العجل وقوائمه لا تختلف عن أبناء جنسه، إلا أن وجهه بدا غريب الشكل، ولا يشبه البقر .

وأثار الفيديو العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبه البعض العجل بالقطط، وتساءل آخرون عن السبب الذي جعل مظهره مختلفاً عن باقي العجول.