” التجارة ” تنفذ 3890 جولة تفتيشية للتحقق من الالتزام ببطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

نايف السالم(صدى):

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة جولات تفتيشية في مختلف مناطق المملكة شملت منشئآت ومنافذ بيع الإطارات، للتحقق من الالتزام بالمواصفات والمقاييس السعودية لكفاءة الطاقة للإطارات .

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة .

وتم خلال الجولات الرقابية زيارة (3890) منشأة، نتج عنها ضبط (256) مخالفة، تنوّعت ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطار أو وجودها بالمكان الخاطئ، إضافة إلى اختلاف تصميم شكل البطاقة حسب المنصوص عليه بالمواصفة أو وجودها تالفة أو ممزقة، إلى جانب وجود معلومات خاطئة على البطاقة.

وتهدف هذه الجولات الرقابية المتكررة لمتابعة التزام موردي الإطارات لاشتراطات المواصفات القياسية السعودية في مجال كفاءة الطاقة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخفض استهلاك الطاقة في عدة قطاعات رئيسية من بينها قطاع النقل، الذي يصاحبه تنامي مستمر يستلزم مواجهته من خلال الاشتراطات والإجراءات المعينة على ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك .