العاصمي يكرّم تعليم الرياض بجائزة التميز في التعليم الإلكتروني

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

كرّم نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي خلال الحفل الذي نظمه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمقر وزارة التعليم نظير تحقيق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جائزة التميز في التعليم الإلكتروني على مستوى المملكة من بين المؤسسات والجهات الحكومية المشاركة في الإصدار الرابع للجائزة .

وجاءت الجائزة نتيجة المشاركة المميزة لتعليم الرياض ومبادرتها بدعم وإثراء الموارد التعليمية التي زادت عن 80 ألف مورد عبر شبكة الموارد السعودية ” شمس ” من مختلف الإدارات المشاركة، وقد بلغت الموارد المرفوعة على المنصة من تعليم الرياض أكثر من 2200 مورد تعليمي.

وبهذه المناسبة قدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض شكره لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم الرياض على هذا الإنجاز, موضحاً أن الإنجاز جاء ثمرة لجهد مشترك بذله جميع منسوبي تعليم المنطقة, مثمناً جهود القيادات التعليمية والمشرفين على منصة شمس والميدان التعليمي لسعيهم المستمر نحو مزيد من توحيد الجهود لأداء تربوي وتعليمي متقن يسعى لإثراء المحتوى التعليمي ودعم أساليب التعليم والبحث عن مسار مستدام للشراكة في التصميم والتحسين والصيانة وتعزيز جودة المحتوى التعليمي الرقمي، والمساهمة في توفير المزيد من الفرص التعليمية للطلاب والطالبات ومؤكداً على أهمية مواصلة العمل المتميز للحفاظ على المراكز الريادية المتحققة للمنطقة.