ارتفاع أسهم 4 شركات في السوق.. و ” مجموعة الحكير ” الأدنى

علي القحطاني(صدى):

شهدت تعاملات السوق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تسجيل أسهم 4 شركات أعلى سعر في 52 أسبوعًا، بينما سجل سهم شركة واحدة أدنى سعر في 52 إسبوعًا.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار كلًا من الشركات التالية كالتالي: ” اكسترا 65.40 ريال، بترورابغ 24.48 ريال، أسواق العثيم 166 ريال، وساكو 126 ريال “.

وانخفض سعر شركة مجموعة الحكير خلال التعاملات إلى 20.06 ريال، حيث يعد السعر المذكور الأعلى و الأدنى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.