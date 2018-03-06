خطر صحي يداهم المسافرين لجنوب آسيا والشرق الأوسط

لندن(صدى):

توصلت دراسة حديثة، أعدها باحثون في جامعة ” برمنجهام ” في بريطانيا، إلى أن المسافرين الذين يذهبون إلى دول في جنوب آسيا والشرق الأوسط، ينقلون معهم بكتيريا مسببة للأمراض.

حيث أوضحت الدراسة، أن المشكلة السائدة في أجزاء كثيرة من أسيا والشرق الأوسط، هي شراء مضادات حيوية للعلاج دون وصفة طبية أو تشخيص، مما يؤدي إلى نتائج سلبية تتمثل في مقاومة المضادات الحيوية، والتي تصفها منظمة الصحة العالمية بـ” الخطر الصحي الأكبر ” .