المباحث الإدارية توقف ” 8874 ” في قضايا فساد خلال 2017

علي القحطاني(صدى):

رصد تقرير، قيام المباحث الإدارية بإيقاف (8874) شخصاً في قضايا تتعلق بالفساد الإداري في 2017، بينهم (6374) مواطناً و(2473) أجنبيًا.

كما أوضح التقرير، أن عدد البلاغات التي استقبلتها المباحث الإدارية العام الماضي 6093 بلاغاً، فيما كان عدد القضايا التي سُجلت (5185) قضية متعلقة بالرشوة والفساد الإداري، مرتفعاً بنسبة كبيرة عن الرقم الذي سجلته عام 2014، والذي كان (1808) قضية.

فيما بلغ عدد الأطراف الذين لهم علاقة بقضايا الفساد الإداري، أكثر من ثمانية آلاف في 2017، مقارنةً بـ(3968) شخصاً في 2014، وذلك وفقًا لما ذكره التقرير.