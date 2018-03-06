شكل الحاجب يحدد طبيعة علاقتك بشريك حياتك

نورة الشهري(صدى):

يدل شكل الحاجبين على بعض جوانب حياتك العاطفية وطبيعة علاقتك بشريك حياتك.

أنظري إلى المرآة وتحديدا إلى حاجبيك واكتشفي ماذا يعني كل نوع حاجب:

الصورة رقم 1

هل يشبه حاجباك خطاً ترسمينه بواسطة القلم؟ هل هما رفيعان جداً؟ إذاً أنت امرأة لا يسعك أن تقومي بمهماتك المهنية والعائلية وحدك، فأنت دائما بحاجة لمساعدة فترين في شريك حياتك ملاذك الأول والأخير.

الصورة رقم 2

إذا كانت شعيرات حاجبيك متشابكة، فهذا يشير إلى أنّك ترين أيّ مشكلة تواجهينها من جوانبها كافة، ما يساعدك على حلّها، وخصوصاً إذا كانت ترتبط بوضعك الأسري أو المهني. إلا أنّك كثيرة الانتقاد، وهو أمر يزعج أحياناً زوجك. إذاً، حاولي أن تتجنّبي ذلك لأنّه قد يوقعك في الكثير من المشكلات.

الصورة رقم 3

هل تلاحظين أن إحدى شعيرات حاجبيك هي أكثر طولاً من الشعيرات الأخرى؟ إذاً أنت امرأة فضولية وتهتمين لأمور شريك حياتك وتسعين إلى مساعدته على إيجاد الحلول لمشكلاته. لذا، فهو يظهر تعاطفه معك في حال واجهت بدورك مشكلة ما.

الصورة رقم 4

هل يكاد حاجباك لا يظهران؟ إذاً أنت امرأة اجتماعية يمكنك أن تعيشي حالة من الانسجام التام مع شريك حياتك وأن تشاركي في أي مفاوضات ترتبط بمشكلة عائلية من أي نوع.