حساب المواطن يذكر المستفيدين بالتأكد من مطابقة البيانات المدخلة لـ الرسمية

نايف السالم(صدى):

جدّد برنامج حساب المواطن، تذكير للمستفيدين بضرورة التأكد من تسجيل المصدر الصحيح للدخل له وللتابعين، وكامل بيانات الدخل، بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر أهليته واستحقاقه للدعم.

كما أعاد البرنامج نشر الخطوات التي يجب اتخاذها إذا ورد للمستفيد رسالة نصية بأن مصدر الدخل غير صحيح ويجب تحديثه، على النحو التالي: الدخول للصفحة الرئيسية، واختيار الإفصاح عن الدخل، تعبئة واستكمال الطلب، والضغط على حفظ.

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