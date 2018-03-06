بلدي بيشة: تم اتخاذ حلول مؤقتة لمشاكل تصريف مياه الأمطار

أبها(صدى):

أوضح مجلس بلدي محافظة بيشة، التابعة لأمانة منطقة عسير، أن مشروع تصريف مياه الأمطار معتمد ضمن مشاريع التحول الوطني 2020 وأُعطي الترتيب رقم 1 في أولوية المشاريع في المجلس ووزارة الشؤون البلدية.

وأضاف المجلس في تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” وبالنسبة لمشاكل تصريف مياه الأمطار تم اتخاذ الحلول المؤقتة والسريعة منها تغيير مناسيب الشوارع وإعادة فتح العبارات القديمة مع إيماننا بأن الحل الدائم هو المشروع الذي تم اعتماد المرحلة الأولى منه ” .