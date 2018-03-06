القرفة علاج فعال للتخلص من قشرة الشعر وحب الشباب

متابعات(صدى):

تُعتبر القرفة من النباتات الطبيعية التي يمكنك الاعتماد عليها لترطيب البشرة والتخلص من حب الشباب، حيث تحتوي على الكثير من المواد الفعالة فى مقاومة الميكروبات والبكتيريا المسببة لبعض أضرار البشرة والجلد، لذلك قدم الأطباء عدة وصفات طبيعية للقرفة منها :

1- تقليل التجاعيد:

تقلل من التجاعيد وظهور الخطوط الدقيقة التى تحدث مع التقدم فى السن، وتعمل على تحفيز الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم للجلد ليبدو أكثر شبابًا.

ويمكن عمل وصفة عن طريق إضافة 3 قطرات من زيت القرفة إلى 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ووضع هذا الخليط على الخطوط الدقيقة بالجلد، مع الحرص على تجنب العينين، كما يمكن تطبيقها على الشفاه ليعطي لمعان واللون الوردى لشفايفك.

2- تطهير فروة الرأس:

القرفة يمكن أن تستخدم لتغذية فروة الرأس، وتنظيفها من خلال التخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة فى الشعر مما يفيد فى تغذية بصيلات شعرك ووصول الزيوت الطبيعية لها ليبدو شعرك أكثر صحة ولمعانًا.

ويمكنك عمل وصفة طبيعية باستخدام القرفة فى تحقيق العناية بشعرك من خلال، مزج ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، و¼ ملعقة صغيرة زيت الزيتون الدافيء وملعقة كبيرة من العسل، وخلطهم جيدًا ثم تدليك فروة الرأس بهم وتركهم لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو.

3- علاج حب الشباب

تحتوي القرفة على مواد مضادة للبكتيريا مما يجعلها فعالة فى التخلص من حب الشباب المزعج، وكل ما ستحتاجين له هو مزج ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة و3 ملاعق كبيرة من العسل وتطبيقها على الحبوب، وتركها على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم غسلها بالماء الدافيء، ويجب عدم استخدام هذه الوصفة أكثر من مرة فى الأسبوع لأنها يمكن أن تسبب تهيج للجلد.