نجم ليفربول يتبرع بمبلغ ضخم لمستشفى سرطان الأطفال بمصر

طلال الغامدي(صدى):

يواصل اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربولا الإنجليزي لفتاته الإنسانية.

وتبرع ” صلاح ” بمبلغ 12 مليون جنيه وهو ما يعادل 650 ألف دولار؛ لشراء جهاز زراعة نخاع العظم لمستشفى سرطان الأطفال 57357 في مصر.

وقال رئيس مجلس أمناء صناع الخير، مصطفى زمزم، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك “: “محمد صلاح يتبرع بقيمة جهاز زراعة نخاع العظم لمستشفى سرطان الأطفال 57357، والمقدر بـ12 مليون جنيه، ربنا يبارك لك ويمتعك بالصحة والعافية ويزيدك من فضله”.

وواصل “صلاح ” في المستطيل الأخضر تقدمه؛ حيث مازال محافظًا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 هدفا بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام.