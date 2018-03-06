الولد محظوظ

الثلاثاء 6
مارس
هههههههه جابها صح
ههههههههههههه ,,
,, جت رمية من غير رامي ,,
الرمي بهدوء يجيب نتيجه-لو تبي تصيد شي تعال بهدوء -الربشه والاستعجال مايجيب نتيجه-
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بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1819 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههه جابها صح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43537 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههه ,,
,, جت رمية من غير رامي ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2705 ] نشر منذ 3 ساعات
الرمي بهدوء يجيب نتيجه-لو تبي تصيد شي تعال بهدوء -الربشه والاستعجال مايجيب نتيجه-