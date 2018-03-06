جمارك القاهرة تحبط تهريب 40 هاتف محمول قادم من المملكة

القاهرة(صدى):

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب 40 هاتفًا محمولًا، ماركة ‏‏” إيفون ” داخل ” صديري ” ، يرتديه راكب لدي إنهاء إجراءات، وصوله قادمًا من المملكة.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية، على ركاب ‏طائرة خطوط المملكة القادمة من الرياض، حيث اشتبه في أحد الركابـ وبفحص جواز ‏سفره، تبين قدومه من دبي ترانزيت السعودية، كما تم تفتيش الراكب، ذاتيًا وتفتيش أمتعته، ‏وبتفتيش الراكب ذاتيًا، حيث عثر على 40 تليفونًا محمولًا، ماركة ” آيفون ” داخل ” صديري ” ، يرتديه ‏الراكب تحت ملابسه.‏