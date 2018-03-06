جمارك القاهرة تحبط تهريب 40 هاتف محمول قادم من المملكة
نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب 40 هاتفًا محمولًا، ماركة ” إيفون ” داخل ” صديري ” ، يرتديه راكب لدي إنهاء إجراءات، وصوله قادمًا من المملكة.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية، على ركاب طائرة خطوط المملكة القادمة من الرياض، حيث اشتبه في أحد الركابـ وبفحص جواز سفره، تبين قدومه من دبي ترانزيت السعودية، كما تم تفتيش الراكب، ذاتيًا وتفتيش أمتعته، وبتفتيش الراكب ذاتيًا، حيث عثر على 40 تليفونًا محمولًا، ماركة ” آيفون ” داخل ” صديري ” ، يرتديه الراكب تحت ملابسه.
اترك تعليقاً