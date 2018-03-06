فيديو لفتاة تتجول بـ ” خيل ” في جدة يشعل مواقع التواصل

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اليوم الثلاثاء فتاة تتجول بـ ” خيل ” في ساحة عامة لم يتضح ما أن كان داخل المملكة أم لا.

ويظهر المقطع المتداول الفتاة وهي تتجول بالخيل فيما يبدوا أمام أحد المراكز التجارية الكبيرة، وسط تشجيع من شخص يرافقها في المكان.

الجديد ذكره أن المقطع لم يتسن لـ ” صدى ” التأكد من مكان تصويره بالضبط، لكن ما أكده الناشطون أنه صور في محافظة جدة.