فيديو لفتاة تتجول بـ ” خيل ” في جدة يشعل مواقع التواصل
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اليوم الثلاثاء فتاة تتجول بـ ” خيل ” في ساحة عامة لم يتضح ما أن كان داخل المملكة أم لا.
ويظهر المقطع المتداول الفتاة وهي تتجول بالخيل فيما يبدوا أمام أحد المراكز التجارية الكبيرة، وسط تشجيع من شخص يرافقها في المكان.
الجديد ذكره أن المقطع لم يتسن لـ ” صدى ” التأكد من مكان تصويره بالضبط، لكن ما أكده الناشطون أنه صور في محافظة جدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43537 ] نشر منذ 5 ساعات
ويش فيها هذي ؟؟
,, يمكن متعوده على ركوب الخيل ، اهم شي ادعوا لها باالسلامه لاتطيح ,,
قوقاز[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب الثمامه الحريم فوق الخيول والجمال كل يوم ويتصور وقلة حيه وعادي خبر جديد ولا منظر جديد ولا طقطقه على الناس ولا وش القصه
قوقاز[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 5 ساعات
ولا شفت هيئه مسكتهم ولاشرطه وعادي
الشاعر[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 5 ساعات
الوضع صار فلته
جود[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 4 ساعات
عااااادي جدا
صداوي[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 4 ساعات
ركبت على أشياء كثيره ماتركب خيل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27207 ] نشر منذ 4 ساعات
يالبييييييه بس😍
الله يعين الخيل على ثقل الكنبه🤗🤗🤗
الهواوي[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 4 ساعات
ذهب الحياء خلاص صار الوووضع عادي . لا أب ولاء أخ عنده غيرة على محارم بيته وإنشاء الله أنهم قله
نسئل الله الستر في الدنيا ويوم العرض
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا ( بالكووويت ) وليس جدة
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2705 ] نشر منذ 4 ساعات
هذه اقدم وسيله للمواصلات منذو ان خلق الله الخلق- ويمكن مرد البشريه لها في يوم من الأيام-الله اعلم-
عبدالروؤف الاعمى[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 ساعات
ركوب الخيل، أو الدراجات إلى بعض المشاكل التي تصيب منطقة المهبل وهي تشابه بدرجة كبيرة الالتهابات المزمنة، وأحياناً قد تكون سبباً في حدوث الكثير من التضايق بسبب أن المشكلة قد تصبح مزمنة وصعبة العلاج بعض الشيء، إلا أن هذا الأمر يحدث للبعض فقط والذين قد يمارسون الرياضة بصورة متكررة.
Anwar Ali[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 ساعات
عبدالرؤوف الأعمى الله يزيدك عمى
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2705 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههه
زائر[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 3 ساعات
قالوا لك هذا في الكويت وليس في جدة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16301 ] نشر منذ 3 ساعات
يا شيخه 😆
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3454 ] نشر منذ 3 ساعات
هنا المحك وهنا يبين مين اللي متربي واللي شوارعي 🙄
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2210 ] نشر منذ 3 ساعات
تعرف تركبة …خلوها تستانس علية
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب بعد اربع شهور مسموح للنساء يركبن حتى دبابات والنظام سمح لهم بإستخراج رخص قيادة الدبابات مع العلم بأن السعوديه ثاني دوله خليجية تسمح للنساء ركوب الدباب بعد حكومة دبي
يعني راح تشوفون الانفتاح على اصوله
الزبده بعد عشر سنين سكان دبي راح يتعوذون من الفساد الموجود عندنا
والسبب من كثر مانشمت بالدول المجاوره الله ابتلانا
رااايق[ عدد التعليقات: 3974 ] نشر منذ 2 ساعتين
زمان الطيبين اللي أطيب من الطيبين * الوقت اللي ما لحقنا عليه *!!
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يقولون أنه كانوا يركبون الحمير (أعزكم الله) *!!!
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يلااااا * اليوم خيل وبعدها يمكن بعير * بس حمير (أعزكم الله) ما أعتقد لأنهم تقريباً خلصوا اللي عندنا * !!
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يمكن نلقاهم في القرى والهجر القديمة **
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بس حلووو لما تشوف فرس راكب خيل * (^_^) ** ههههههه
qlq[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظها
الي الامام يا بنات ربي يوفقكم في كل المجالات لخدمة الوطن والملك