نصائح لفقدان الوزن بطريقة صحيحة وسريعة

متابعات(صدى):

تحول الرجيم لحالة من الهوس لدى العديد من الفتيات اللاتي يبحثن عن الكمال، حيث الجسم الرشيق والقوام الممشوق الخالي من أي عيوب، فتلجأ بعضهن لعمليات التجميل التى يمكنها أن تساعدهن على التخلص من عيوب أجسادهن، خاصة إذا فشلن فى اتباع نظام رجيم جيد، وأخريات يفضلن اختيار نظام رجيم سريع المفعول، دون أن يعرفن أن لكل عمر طريقة صحية لفقدان الوزن يجب اتباعها، لذا نقدم للمراهقات من خلال هذا الموضوع بعض النصائح التى يمكنها مساعدتهن على فقدان الوزن بسهولة .

استشارة الطبيب :

فى البداية يجب استشارة طبيب مختص حول طبيعة الجسم، فقد تكون السمنة نتيجة لعوامل وراثية، والتعرف على طبيعة الجسم ومستويات النشاط والوزن والطول والتاريخ الطبي، لاختيار الطريقة الصحيحة التى يمكن من خلالها فقدان الوزن.

الامتناع عن المشروبات الغازية:

فتحتوي المشروبات الغنية بالصودا على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، كما أنها لا تؤثر فقط على الوزن، بل تؤثر كثيرًا على شكل البشرة وصحتها، لذا حاولي الامتناع عن تناولها تمامًا، أو يمكنك اختيار تلك منخفضة السعرات أو المخصصة للرجيم، كما يفضل الامتناع عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين أيضًا والأطعمة المعلبة.

البعد عن الوجبات السريعة:

يؤدي تناول الوجبات السريعة إلى اكتساب الجسم للدهون، تلك التى يصعب التخلص منها بسهولة نظرًا لكونها من الدهون العنيدة، لذا إذا بدأتِ نظام رجيم وترغبين فى فقدان الوزن يجب الامتناع عن تناول الوجبات السريعة تمامًا.

ويمكنك استبدال المشروبات الباردة بزجاجة من المياه المنكهة ببعض الطعمة أو ما يعرف بالديتوكس، ورقائق البطاطس بالمكسرات المحمصة، كما يمكنك استبدال الحلوى بكمية من الفواكه الطازجة.

لا تهمل وجبة الإفطار:

الإفطار من أهم الوجبات التى يجب تناولها، لذا حاول أن تكون متوازنة بدرجة كبيرة، وغنية بكل العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ويقول الخبراء أنه يجب أن يتم تناول تلك الوجبة فى غضون مرور 60 دقيقة من الاستيقاظ، ويجب أن تحتوي على الألياف والبروتين والكربوهيدرات لتساعد فى عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي فقدان الوزن بسهولة.