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صورة لامرأة يمنية تتقاسم رغيف خبز مع عجوز رغم الفقر

صورة لامرأة يمنية تتقاسم رغيف خبز مع عجوز رغم الفقر
فهمي محمد(صدى):

نشرت اللجنة الدولة للصليب الأحمر، صورة إنسانية للغاية تظهر امرأة يمنية عجوز تتقاسم رغيف الخبز مع رجل مسن يقاربها في السن.

وقالت اللجنة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” في واحدة من أفقر المناطق باليمن في عدن تشارك المرآة الرجل في خبزها.. وقبل اندلاع الصراع في 2015، كان نصف اليمنيين تقريباً يعيشون دون خط الفقر ” .

ويعكس هذا الموقف جانب من الأزمة الإنسانية في اليمن، التي تسببت فيها مليشيا الحوثي الإرهابية التي قادت البلاد إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم.


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