صورة لامرأة يمنية تتقاسم رغيف خبز مع عجوز رغم الفقر
نشرت اللجنة الدولة للصليب الأحمر، صورة إنسانية للغاية تظهر امرأة يمنية عجوز تتقاسم رغيف الخبز مع رجل مسن يقاربها في السن.
وقالت اللجنة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” في واحدة من أفقر المناطق باليمن في عدن تشارك المرآة الرجل في خبزها.. وقبل اندلاع الصراع في 2015، كان نصف اليمنيين تقريباً يعيشون دون خط الفقر ” .
ويعكس هذا الموقف جانب من الأزمة الإنسانية في اليمن، التي تسببت فيها مليشيا الحوثي الإرهابية التي قادت البلاد إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم.
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