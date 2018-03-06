ألمان ينصبون كاميرات مرور ملفقة لتقليل مخاطر السرعة

برلين(صدى):

قام سكان مدينة كولون الألمانية بتركيب كاميرات مغشوشة وملفقة؛ لردع السيارات المخالفة، والتقليل من مخاطر السرعة، وأيضًا التقليل من الضجيج قرب المناطق السكنية بالمدينة.

وتلك الكاميرات هي عبارة عن نسخة خشبية من الكاميرات المرورية، والتي صنعها صاحب عائلة، ونصبها في تقاطع الطرق قرب بيته؛ حيث نجحت الحيلة ليس في تقليل سرعة السيارات فحسب، وإنما في تقليل عدد السيارات قرب البيت.

وأوضح المواطن الألماني الذي قام بتركيب الكاميرا، يانيك يونج، أنه راقب كيف يضغط سائقو السيارات على الفرامل لاشعوريًا حينما يقتربون من بيته، ووضع قطعة صغيرة كتب عليها: ” انتبه كلب مسعور! ” كي يبعد الأطفال والمارة من الاقتراب من الكاميرا الملفقة وكشفها.

وأشارت بلدية مدينة كولون إلى وجود نحو 30 كاميرا ملفقة مماثلة في المدينة، في هذا الوقت،حيث قال عمدة حي هولفايده، روبرت فوكس، أنه لا يشك بفاعلية الكاميرا الملفقة، ولكن ماذا سيحدث إذا قرر كل مواطن نصب كاميرا ملفقة خاصة قرب بيته.