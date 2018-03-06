بالصور.. استعدادات مشيخة الأزهر لاستقبال ولي العهد

القاهرة(صدى):

استعدت مشيخة الأزهر الشريف، وإدارة الجامع الأزهر الشريف؛ لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لافتتاح أعمال ترميم وتطوير المشيخة.

وقامت المشيخة، بتزيين شارع الأزهر الشريف كله بصوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده ” حفظهما الله ” ، إضافة إلى صور الرئيس المصري، بجانب أعلام البلدين، كما شهدت المنطقة انتشار الخدمات الأمنية لتأمين الزيارة والمنطقة.

يشار إلى أن ولي العهد يشارك برفقة الرئيس المصري في افتتاح أعمال تجديد الجامع الأزهر، وافتتاح مشيخة الأزهر القديمة المقابلة للجامع، التي أصبحت مقراً لهيئة كِبار العلماء.