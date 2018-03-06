بالصور.. سكان المملكة يتوافدون على ” الأردن ” للاستمتاع بأجوائها الربيعية

عادل الحربي(صدى):

يتوافد عدد من أسر المملكة، وخاصة سكان الشمال، هذه الأيام، على المملكة الأردنية الهاشمية؛ وذلك نظراً لما تشهده من أجواء ربيعية مميزة، حيث يغطّي اللون الأخضر، معظم سفوحها وجبالها، في مناطق إربد وعجلون ومادبا وماعين؛ وذلك بعد موسم أمطار غزيرة، وثلوج شهدتها، تلك المناطق خلال الأشهر الماضية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور ومقاطع الفيديو، وتعليقات الزوار لربيع الأردن، الذي جذب أعداد كبيرة من الأفراد، والعائلات السعودية هذه الأيام، والذين فضلوا اختيار ” الأردن ” ؛ لتكون وجهتهم السياحية هذه الأيام.

وفي هذا السياق، قال مدير أمن غرب أربد، العقيد فيصل هايل، أن منطقة برقش ومنطقة وادي الريانأ ومناطق الشمال، كما تشتهر بالسياحة ويكثر فيها الزوار الخليجيين، وجنسيات أخرى.

كما أعرب ” هايل ” عن ترحيبه، بالسياح السعوديين، وقال: ” هذا بلدكم الثاني، ونحن نرحب بالزوار، وحريصون على راحتهم، ونقوم بجوالات أمنية لراحة السواح، متتمنين لهم طيب الإقامة ” .