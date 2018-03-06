التاريخ ينقذ الريال أمام سان جيرمان قبل موقعة حديقة الأمراء
يشتعل دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، بمبارة مثيرة، بين فريقي ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار إياب الدور الـ 16 من البطولة.
وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” تاريخ مواجهات الملكي أمام النادي الفرنسي.
خاض كلًا من الفريقين 7 مباريات، وفاز الريال في ثلاثة مباريات مقابل فوز النادي الفرنسي بمبارتين فقط.
وأحرز الريال 9 أهداف في شباك سان جيرمان، بينما سجل النادي الفرنسي 8 أهداف في شباك الملكي.
وكان أكبر فوز لسان جيرمان على الريال بنتيجة 4-1، بينما أكبر فوز للريال بنتيجة 3-1.
واحتل هداف جورج ويا وجينولا صدارة هدافي الفريق الباريسي في مواجهة الريال، بينما احتل كل من بوتراجينيو وكريستيانو رونالدو، وزامورانو قائمة هدافي الملكي.
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