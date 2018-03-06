التاريخ ينقذ الريال أمام سان جيرمان قبل موقعة حديقة الأمراء

ماجد محمد(صدى):

يشتعل دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، بمبارة مثيرة، بين فريقي ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار إياب الدور الـ 16 من البطولة.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” تاريخ مواجهات الملكي أمام النادي الفرنسي.

خاض كلًا من الفريقين 7 مباريات، وفاز الريال في ثلاثة مباريات مقابل فوز النادي الفرنسي بمبارتين فقط.

وأحرز الريال 9 أهداف في شباك سان جيرمان، بينما سجل النادي الفرنسي 8 أهداف في شباك الملكي.

وكان أكبر فوز لسان جيرمان على الريال بنتيجة 4-1، بينما أكبر فوز للريال بنتيجة 3-1.

واحتل هداف جورج ويا وجينولا صدارة هدافي الفريق الباريسي في مواجهة الريال، بينما احتل كل من بوتراجينيو وكريستيانو رونالدو، وزامورانو قائمة هدافي الملكي.