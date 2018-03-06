إتيكيت تعامل العروس فى أول مقابلة لأهل العريس

متابعات(صدى):

أكد خبراء الاتيكيت على نصائح هامة خاصة بكل عروسة؛ وذلك للتأكيد على البساطة وعدم الخروج عن الطبيعي فى كل شىء تقوم به والبعد التام عن البهرجة.

وعن الملابس التى يجب أن ترتديها العروس فى مثل هذا اليوم قالت:

ـ يجب على العروس أن ترتدى ملابس بسيطة تليق بها، على أن تكون بعيدة عن البهرجة بحيث تمزج بين الأناقة وعدم الخروج عن الطبيعي، مما يعطى عنها صورة إيجابية.

ـ يفضل أن ترتدى الزوجة فى هذا اليوم فستان أو جيب لتعطى لها رقة وأنوثة وتبتعد عن ارتداء البنطال أى الملابس التى تعطى إيحاء للعريس بالملابس الذكورية.

ـ عليها أن تختار الألوان المبهجة كالروز والأصفر، وتبتعد عن اللون الأحمر والألوان الصارخة أو الألوان القاتمة والغامقة المبالغ فيها، وتكون أظافرها مقلمة ونظيفة.

ـ لا ترتدى الإكسسوارات المبالغ فيها وتبتعد عن ارتداء خواتم كثيرة، بينما تلجأ للإكسسورات البسيطة تمامًا.

ـ ترتدى حذاء مريح وتبتعد عن الكعب العالى حتى تتحرك بسهولة ولا تتعرض لمواقف محرجة بسبب الحذاء .

أما عن ترتيب البيت والاستقبال أشارت إلى التالى:

– يجب أن يكون البيت مرتب ونظيف فى طريقة تقسيم الجلوس وتوفير عدد الكراسى والمنضدة وتجهيز طريقة التقديم قبل المقابلة وحتى لا يقعوا فى مأزق الاضطرار إلى التغيير أثناء جلوسهم.

ـ أن يحافظ أهل العروس على رائحة المنزل إما بالبخور أو باستخدام المعطرات الجوية بحيث تصبح رائحة المنزل جيدة.

ـ يفضل أن يفتح الباب ولى الأمر أو الأخ، وعدم اللجوء إلى مساعدي أهل العروس لفتح الباب فى أول يوم حتى يعطي انطباع جيد عنهم وعن أصحاب المنزل، وتوجيه العريس وأهله لمكان الجلوس.

ـ يجب ألا تتأخر العروس على الدخول والاستقبال بشكل مبالغ ولكن عليها أن تترك مدة بسيطة لا تتجاوز العشر دقائق ثم تذهب للاستقبال.

ـ على العروس أن تبدأ بالتسليم على والدة العريس أولًا ثم والدها ثم على العريس ومن بعده شقيقته إن وجدت وتسلم بقبضة يدها كاملة وليس بطرف الأصابع.

ـ على العروس أن تحافظ على ثقتها فى نفسها وثباتها الإنفعالي أهم شىء مع إعطاء ابتسامة بدون خجل مبالغ.

ـ من الأفضل أن تجلس العروس بجانب والدة العريس وتشارك فى الحديث وتتعامل بشكل طبيعي لكن دون مبالغة.

ـ لا تضع قدمها على الأخرى بل عليها أن تضم قديمها بشكل مستقيم أو بميل، وتضع ايديها على قدميها ولا تلجأ لكثرة الحركة لأن ذلك يعطي انطباع بعدم الثقة.

ـ يمكن أن تشارك العروس فى التقديم وإن لم تستطع حمل أشياء ثقيلة يمكن أن يساعدها أحد أسرتها، ولكن وقت التقديم هى من تقدم بنفسها.

وعن الأولوية فى تقديم الواجب فيجب البدء بالشيكولاتة، ثم العصير، ثم شاي مع الحلويات.