” الراجحي ” يقدم نصيحة ثمينة للمقبلين على عمل تجاري

حمود العنزي(صدى):

نصح سليمان الراجحي، رجل الأعمال، المقبلين على البدء في عمل تجاري، بعدم اليأس إذا لم يوفق في التجارة بأحد المجالات.

وأضاف ” الراجحي ” ، ضرورة بحث كل شخص عن النشاط المناسب له، مشيراً إلى أن عمل في بداياته في تجارة الأرز والسكر والشاي، ولم يكن له فيها نصيب.

وأشار إلى أنه عندما لم يوفق أدرك أن هذه التجارة ليست له، لذلك اتجه للعمل في مجالات أخرى، وفتح الله عليه باب الخير، قائلاً : ” التجارة أرزاق من الله ” .

وتابع : ” قد يعمل الشخص في مجالٍ ولا يفتح له فيه، وقد يدخل في مجالٍ آخر ويكون رابحاً له؛ لذلك عليه ألا ييأس ويبحث عما يناسبه ” .