مدرب المنتخب الاسترالي يضم وجه جديد لتشكيلته المبدئية

ماجد محمد(صدى):

ضم مدرب المنتخب الاسترالي بيرت فان مارفيك، وجه جديد إلى تشكيلة المنتخب؛ قبل مواجهتي النرويج وكولومبيا الوديتين.

وجاء لاعب آندرو نابوت نيوكاسل جيتس الذي أعلن انتقاله إلى أوراوا رد دياموندز الياباني، واحد من بين 4 لاعبين لم يسبق لهم اللعب دولياً في تشكيلة المنتخب المبدئية المكونة من 29 لاعباً.

وشهددت القائمة أيضًا تواجد لاعب الوسط ديميتري بتراتوس، والمدافع الكسندر سوسنيار، والحارس دانييل فوكوفيتش.

وعلى الرغم من الوجوه الجديدة إلا أن مارفيك حافظ على تشكيلة سلفه أنجي بوستيكوغلو التي تأهلت للمرة الرابعة على التوالي إلى كأس العالم بعد الفوز في ملحق التصفيات على هندوراس.