” حساب المواطن ” يرد على 10 استفسارات مهمة قبل إيداع الدفعة الرابعة

عادل الحربي(صدى):

يواصل برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين.

ورصدت “صدى” عدداً من الشكاوى والاستفسارات التي وردت لحساب خدمة العملاء التابع للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث جاء أبرزها الاستفسار عن قبول الأهلية ونتائج الاعتراضات على الدفاعات وتغيير الحساب البنكي.

وفيما يلي أبرز الشكاوى والاستفسارات التي لحساب المواطن:

1- الدفعة بتنزل بعد خمسه ايام اخاف اعدل الراتب ونضيف العلاوة السنوية ويوقفونه للتأكد.

حساب المواطن: استحقاق الدعم لشهر مارس تم بناءً على بياناتك المُسجلة لدينا قبل تحديثها , وبحكم التغيير الحاصل في دخلك سيتم التحقق مجدداً من حالة إستحقاقك في دورة الدفع الحالية

2 – متى يتم التأكد من اهلية التابعين والاستحقاق بعد تغيير الدخل

حساب المواطن: أخي الكريم في حال تم تعديل بيانات الدخل سوف يتم دراسة إستحقاقك مرة أخرى ، وإذا كنت مستحق سيصرف لك الدعم .

3- تم اضافة تابعين فوق 18 ايضا هل سيتم دراسة الاهلية ومتى

حساب المواطن: سيتم ابلاغك بنتيجة أهليتهم عن طريق حسابك (قائمة دراسة الأهلية ).

4- هل يلزم تحديث حساب المواطن اولا

حساب المواطن: حياك الله ،لا يتطلب تحديث البيانات إلا إذا استدعى تغييرها من قبلكم.

5- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مرفقات حتى الان لم تتم الموافقة عليها.

حساب المواطن: المرفقات تحت الدراسة ،، سوف تصلك رساله نصيه في حال القبول أوالرفض .

6- انا بسجل سعوده ومسجله مع زوجي بحساب المواطن هل يتأثر حسابنا لان السعودة تدخل ضمن التأمينات الاجتماعية ارجو الرد

حساب المواطن: يجب الافصاح عن جميع مصادر الدخل ، ويمكنك التأكد من قيمة استحقاقك من خلال الحاسبة التقديرية

7- انا قدمت اعتراض متى يجي الرد ؟

حساب المواطن: سوف يتم الرد على الاعتراض خلال 60 يوم عمل ، وفي حال قبول طلب اعتراضك سيتم تعويضك عن مستحقاتك بأثر رجعي.

8- لو سمحت اخوي انا موظفه وتابعه لزوجي وسجل زوجي ولا انقبل في حساب المواطن لانه موظف قطاع خاص بالكويت وانا هنا بالسعودية بعدين سجلت لحالي وتم التحقق من الايبان بس هل بيصرف لي او لا لان زوجي سبق وسجلني.

حساب المواطن: في حال كان رب الاسرة فقط خارج البلاد والاسرة متواجدة داخل المملكة يمكن لرب الاسرة التسجيل واضافة التابعين .

9 – حاليا انا ينزل لي الدفعة، ولكن كنت مفصح عن مبلغ إضافي . و قبل شهر تقريبا توقف هذا المبلغ أفصحت في البرنامج لديكم و من المفترض ان يزداد المبلغ المدعوم لكن لم يحصل اي شيء و لم يتم التأكد .

حساب المواطن: عند تعديلك لبيانات الدخل سوف يتم دراسة إستحقاقك مرة أخرى في دورة الدفع القادمة

10- اذا تغير الراتب هل احدث بياناتي لو لا واذا حدثت تنزل الدفعة لو انتظر حتى يتم التأكد من بياناتي

حساب المواطن: في حال تم تعديل بيانات الدخل سوف يتم دراسة إستحقاقك مرة أخرى ، وإذا كنت مستحق سيصرف لك الدعم .