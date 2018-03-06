مقتل وإصابة 47 شخصا في 10 غارات على بلدة جسرين بالغوطة

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف الجوي على الغوطة الشرقية قد تجدد بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وصباح اليوم، إذ تم نفذت طائرات حربية صباح اليوم 10 غارات على مناطق في بلدة جسرين.

وأوضح المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الغارات تسببت باستشهاد 5 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 42 شخص بجراح، مضيفة أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى في حالات خطرة.

كما استهدف الطيران الحربي بغارتين اثنتين مناطق في سقبا وحمورية بعد منتصف ليل أمس، بالتزامن مع سقوط صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض – أرض أطلقته قوات النظام على منطقة في حمورية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.