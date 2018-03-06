بالصور.. بلدية الغزة الفرعية تغلق 13 محلا مخالفا

نايف السالم(صدى):

تمكن فرع الشؤون البلدية والقروية بالغزة في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من ضبط العديد من المخالفات وإغلاق 13 محلًا للمواد الغذائية مخالفًا للأنظمة.

وشنت بلدية الغزة الفرعية، حملة رقابية على منطقة جرول، والحجون، وزقاق الخضرة؛ وذلك لرصد المخالفات في المحال الغذائية من ملاحم وبقالات وباعة متجولين؛ حيث ضبطت العديد من المخالفات والمواد الغذائية غير الصالحة ومخالفات سوء تخزين في بعض المحال ومواد معرضة للحرارة وتالفة.

وأكد خالد عبدالله المجيريشي، مدير إدارة الخدمات ببلدية الغزة، أنه تمت مصادرة 20 كيلو بصل و50 كيس بطاطا و15 كروم و27 كرتون خضراوات وفواكه، كما تمت مصادرة 20 درزن سبح و70 سجاد صلاة و17 درزن أحذية و9 كراتين خردوات.

وجاءت هذه الحملة في ظل جهور البلدية في الرقابة على المحال التجارية؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بالمنطقة، ولإزالة الظواهر العشوائية بها والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المخالفين.