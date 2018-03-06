بعد فوز مثير لليونايتد.. مورينيو يهنىء كريستال بالاس

نواف السالم(صدى):

نجح مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة أن يقلب الموازين ويحول هزيمته بهدفين إلى فوز ساحق بثلاثية بعد انتفاضة الشوط الثاني، في المباراة التي جمعته بكريستال بالاس في إطار الدوري الإنجليزي.

وعلق جوزيه مورينيو مدرب اليونايتد على المباراة قائًلا إنها كانت مذهلة، مضيفًا: ” لا أحب أن تفقد الفرق التي أقودها تنظيمها مثلما حدث، لكنها كانت مباراة مذهلة وهو انتصار في غاية الأهمية بالنسبة لنا “.

وأشار مورينيو إلى أن هدف بالاس الثاني جعل الأمور صعبة عليهم، متابعًا:” لكن هدف كريس سمولينغ كان في غاية الأهمية، أؤمن دائماً بأننا نستطيع الفوز، سأظل كذلك حتى يومي الأخير، بعد هدف سمولينغ كنت أعتقد أن الأمر ممكن “.

وأشاد مورينيو بأداء بالاس، معتبرًا أنهم يستحقون التهنئة على أدائهم، قائًلا: ” يجب أن أقول إن خطة روي كانت رائعة.. في بعض الأحيان الفائز هو من يستحق التهنئة، لكني أعتقد أن في بعض الأحيان يكون الخاسر قام بالعديد من الأشياء الجيدة، وأعتقد أن روي فعل كل شيء بشكل صحيح “.