برلماني ليبي: قطر سبب كل ما يحدث جنوب البلاد

طلال الضوي(صدى):

وصف برلماني ليبي، قطر بأنها ” راعي تقسيم ليبيا تحت قيادات القوة الثالثة ” ، مرجعاً ذلك إلى وقوفها وراء ما يحدث جنوب البلاد، ووجود قوات أجنبية هناك.

وأوضح علي السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن المعارضة التشادية وعناصر إحدى دول أفريقيا منتشرين في الجنوب، مؤكداً أن المواطنين أدركوا أن القوات الأجنبية الموجودة مدعومة من دول خارجية.

وأشار ” السعيدي ” ، إلى أن التوترات جنوب البلاد التي ساهمت قطر في تأجيجها من شأنها أن تؤجل تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.