مصر تحدد سعر الدولار والنفط في الموازنة المقبلة

القاهرة(صدى):

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، عن أسعار الدولار والنفط في موازنة السنة المالية المقبلة 2018- 2019 والتي تبدأ في أول يوليو.

وحددت مصر سعر الدولار عند 17.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره في موازنة السنة المالية الحالية والبالغ 16 جنيهًا.

كما أوضحت أن سعر برميل النفط خلال السنة المالية المقبلة سيكون 65 دولار، في الوقت الذي يبغ فيه سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولار للبرميل في الأسواق المصرية حاليًا.

وتعمل مصر على خفض العجز في السنة المالية المقبلة غلى ما بين 8.5 و 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفة الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5%.