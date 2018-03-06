مستخدمو فيسبوك لم يرحبوا بوظيفة Explore Feed

نواف السالم(صدى):

أوقفت شبكة فيسبوك تجربة وظيفة Explore Feed، التي أطلقتها العام الماضي، والتي لم تلق ترحيباً من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وأطلقت فيس بوك وظيفة Explore Feed خلال أكتوبر2017، كمحاولة لإظهار المعلومات من صفحات المعجبين أو وسائل الإعلام كفئة منفصلة للمستخدم بعيداً عن منشورات الأصدقاء والمعارف.

غير أن أعضاء شبكة فيس بوك، الذين شاركوا في تجريب وظيفة Explore Feed الجديدة في بوليفيا وكمبوديا وجواتيمالا وصريبا وسلوفاكيا وسريلانكا لم يهتموا بالوظيفة الجديدة، بل إنهم اشتكوا من أن الفصل بين المنشورات جعل من الصعب الوصول إلى المعلومات الهامة.

وبالإضافة إلي إيقاف وظيفة Explore Feed سيتم أيضاً إلغاء وظيفة العلامات المرجعية Explore، والتي كانت تتيح للمستخدم إمكانية استكشاف محتويات وصفحات جديدة لا يتابعها المستخدم.