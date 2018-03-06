إيقاف القبول في كليات التربية من العام القادم

حمود العنزي(صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أمس الإثنين، تعميمًا للجامعات، جاء فيه قراره بإيقاف القبول في كليات التربية بدءًا من العام الدراسي القادم 1439/1440، كما وجه بإيقاف القبول بكافة برامج إعداد المعلم في مرحلة البكالوريوس، في البرامج التابعة لكلية التربية وغيرها من الكليات.

وأوضح القرار أنه على الجامعات السعي لتعويض المقاعد المخصصة لقبول الطلاب والطالبات في كليات التربية بمقاعد في كليات الآداب والعلوم والكليات الأخرى؛ وذلك لكي لا يتأثر الحجم الإجمالي للقبول بالجامعة بهذا الإجراء، مستثنيًا برامج رياض الأطفال.

وأشار وزير التعليم إلى أن الخريج بعدما يحصل على درجة البكالوريوس في التخصص من كليته يمكنه الالتحاق ببرامج كلية التربية، كما شكل لجنة لتطوير برامج إعداد المعلم، على أن ترفع توصياتها له لحسم الأمر.

وفي السياق نفسه، قال وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين، الدكتور نياف الجابري، أن مستقبل كليات التربية يتجه إلى تحويلها لكليات للدراسات العليا؛ ليقتصر دورها على تدريس الدبلوم والماجستير والدكتوراه لخريجي التخصصات التي يحتاجها التعليم.