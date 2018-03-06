3 ملامح جديدة للأزياء الرجالي في 2018

متابعات(صدى):

لم تقتصر قوانين الموضة على النساء فقط كما كانت من قبل، فالآن تتغير هذه القوانين بين الحين والآخر، وأصبحت الآن موضة الرجال لا تقل أهمية إطلاقًا عن موضة النساء، ولكن أزياء النساء تتغير موضتها يومًا تلو الآخر، لكن الرجال لهم موديلات ثابتة تحدث تغيرات على هامشها، وفى 2018 قررت الموضة أن تقلب خزانة الرجال رأسًا على عقب، من خلال تغير كبير فى موديلات الأزياء.

وعن أبرز التغيرات التى تشهدها موضة الملابس الرجالى هذا العام، تحدث أحد مصممي الأزياء، وأكد أن الأزياء الرجالى لها نمط كلاسيكى ثابت ولا يتغير إلا بشكل نادر، لكن عروض الأزياء العالمية التى شهدها العام غيرت كثيرًا فى هذا النمط.

ومن أبرز ملامح الموضة الجديدة لأزياء الرجال فى 2018:

1-الكرافت العريض:

بعدما كانت ” الكرافت السليم ” والرفيعة هى المسيطرة على الموضة، عادت الكرافت العريض لتتصدر المشهد من جديد، وهذا الأمر يأتى على حساب الرجل النحيف الذى يجب أن يرتدى الكرافت الرفيع لتتناسب مع شكل جسده.

2-الكاروهات:

أكد مصممو الأزياء، أن الملابس الكاروهات هى المسيطرة على الموضة هذا العام بمختلف أحجامها وأشكالها المختلفة، كذلك الألوان المتداخلة التى تحتوى عليها فى معظم الوقت.

3-ألوان السبعينيات:

الألوان الزاهية والصارخة كانت موضة أزياء الرجال فى فترة السبعينيات، وعاد هذا الشكل من جديد فى 2018 وظهر واضحًا فى عروض الموضة العالمية، ومن أبرز الألوان “الأصفر، البرتقالى، الفوشيا، الأخضر، البنفسجى “.