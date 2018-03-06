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الكرملين تعلق على احتمال توجيه ضربة أمريكية لسوريا

الكرملين تعلق على احتمال توجيه ضربة أمريكية لسوريا
موسكو(صدى):

أعلنت الرئاسة الروسية ” الكرملين ” ، أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يمكن التحقق منها إلا من خلال تحقيق حيادي تجريه لجنة دولية.

وأضاف الكرملين، رداً على احتمال توجيه ضربة أمريكية لسوريا بسبب الأسلحة الكيماوية : ” نأمل ألا يقع أي انتهاك للقانون الدول ” .

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس القيام بعمل عسكري جديد ضد النظام السوري، كعقاب بسبب استخدامه أسلحة كيماوية و الهجمات بغاز الكلور، في مناطق تسيطر عليها المعارضة.


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